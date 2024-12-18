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Обнародован ещё один претендент на замену Серхио Переса.

Все признаки указывают на то, что Серхио Перес готовится покинуть команду Red Bull Racing в скором времени.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.12.2024, 15:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Все признаки указывают на то, что Серхио Перес готовится покинуть команду Red Bull Racing в скором времени. Специалисты единогласно считают, что на его место придет Лиам Лоусон, однако у журналиста британского Sky Sports Теда Кравица есть совершенно неожиданный вариант.

«Как мне стало известно, у Алекса Элбона есть условие в контракте с Williams, позволяющее ему перейти в Red Bull, если в этом возникнет необходимость, – сообщил Кравиц. – В таком случае на место Элбона в Williams могут пригласить Франко Колапинто или Карлоса Сайнса, что, возможно, окажется оптимальным решением».

В случае такого развития событий Алексу Элбону удастся понять, насколько он действительно силен на фоне Макса Ферстаппена. Элбон обладает большим опытом и зрелостью [по сравнению с Лоусоном]. Он знает, как вести себя с Максом и справиться со всей этой ситуацией. Не ясно, почему в Red Bull до сих пор не приняли подобного рода решение».

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Red Bull Racing (341)Williams (168)Серхио Перес (120)Александер Элбон (84)

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