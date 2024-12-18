Обнародован ещё один претендент на замену Серхио Переса.

Все признаки указывают на то, что Серхио Перес готовится покинуть команду Red Bull Racing в скором времени. Специалисты единогласно считают, что на его место придет Лиам Лоусон, однако у журналиста британского Sky Sports Теда Кравица есть совершенно неожиданный вариант.

«Как мне стало известно, у Алекса Элбона есть условие в контракте с Williams, позволяющее ему перейти в Red Bull, если в этом возникнет необходимость, – сообщил Кравиц. – В таком случае на место Элбона в Williams могут пригласить Франко Колапинто или Карлоса Сайнса, что, возможно, окажется оптимальным решением».

В случае такого развития событий Алексу Элбону удастся понять, насколько он действительно силен на фоне Макса Ферстаппена. Элбон обладает большим опытом и зрелостью [по сравнению с Лоусоном]. Он знает, как вести себя с Максом и справиться со всей этой ситуацией. Не ясно, почему в Red Bull до сих пор не приняли подобного рода решение».