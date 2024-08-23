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Почему навигатор более точно показывает скорость, чем штатный спидометр?

У спидометров, как у любых других механических устройств, есть небольшая погрешность в измерениях. На низких скоростях разница обычно составляет 2-3 км/ч, что практически незаметно.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.08.2024, 16:27·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

У спидометров, как у любых других механических устройств, есть небольшая погрешность в измерениях. На низких скоростях разница обычно составляет 2-3 км/ч, что практически незаметно. Показания спидометра часто совпадают с данными на навигационных приборах.

Однако при увеличении скорости автомобиля неточность измерений стандартного спидометра может увеличиться, пояснил представитель ГИБДД в разговоре с NJcar. При скорости от 90 до 100 км/ч разница между спидометром и GPS составляет приблизительно 5-7 км/ч, а на скорости 130 км/ч расхождение может достигать 10-12 км/ч.

По закону спидометр в автомобиле должен показывать немного завышенные данные, что помогает водителям избегать случайных штрафов за превышение скорости.

Существуют и другие причины неточности измерений спидометра. Иногда водители сами спровоцируют ошибки, например, установив нестандартные колеса или ездя с частично спущенными шинами. Даже электронные спидометры могут давать неправильные показания, в то время как навигационные приборы в смартфонах работают иначе.

Навигатору не нужно анализировать данные о вращении колес, так как он использует информацию от спутников и изменения координат автомобиля для более точного определения скорости.


Фото: Carsweek.ru

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