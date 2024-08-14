Звезды Голливуда: Брэд Питт и Джордж Клуни прокатились на лимитированном байке «Мир»

Согласно плану маркетинговой стратегии премьеры нового голливудского фильма «Одинокие волки» (Wolfs), известные знаменитости Брэд Питт и Джордж Клуни дали эксклюзивное интервью британскому журналу GQ и приняли участие в стилизованной фотосессии.

На одном из кадров Брэд Питт и Джордж Клуни проехались на мотоцикле «Урал» из лимитированной серии «Мир» 2014 года. Этому байку полагается коляска, что придает ему особую изюминку.

Напомним, что серия «Мир» была создана в честь космических полетов. Мотоцикл получил название в честь международной орбитальной станции. На его корпусе установлена солнечная панель, которая заряжает аккумулятор и является источником питания для аксессуаров.

В случае необходимости модуль с панелью легко заменяется на багажную решетку, предоставляющую дополнительные возможности.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что спортивный мотоцикл Xiangshuai Joy250 из Китая оценили менее чем в 2000 долларов, что позволяет назвать его доступным вариантом для покупателей.