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Skoda Kamiq GT: надежный автомобиль уже доступен на российском рынке

Самый важный аспект при сопоставлении двух чешских паркетников для европейского и китайского рынков - это платформа.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2024, 14:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Китайская модель Skoda Kamiq GT построена не на современной архитектуре MQB, а на устаревшей платформе предыдущего поколения Skoda Rapid - PQ25.

Задняя часть кузова у Kamiq GT немного наклонена, у него также более узкие фары и оригинальное оформление.

Приставка GT здесь не обязательно указывает на наличие мощного двигателя под капотом, как это принято у других европейских моделей. У паркетника установлен 112-сильный атмосферный двигатель MPI, совмещенный с автоматической коробкой передач.

За этот кроссовер "серые" продавцы просят 3,2 миллиона. При этом покупателям предлагается возможность сэкономить до 780 тысяч через трейд-ин и кредитное оформление.

Фото: Carsweek.ru

 

Фото: Carsweek.ru

 

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