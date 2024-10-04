Skoda Kamiq GT: надежный автомобиль уже доступен на российском рынке

Китайская модель Skoda Kamiq GT построена не на современной архитектуре MQB, а на устаревшей платформе предыдущего поколения Skoda Rapid - PQ25.

Задняя часть кузова у Kamiq GT немного наклонена, у него также более узкие фары и оригинальное оформление.

Приставка GT здесь не обязательно указывает на наличие мощного двигателя под капотом, как это принято у других европейских моделей. У паркетника установлен 112-сильный атмосферный двигатель MPI, совмещенный с автоматической коробкой передач.

За этот кроссовер "серые" продавцы просят 3,2 миллиона. При этом покупателям предлагается возможность сэкономить до 780 тысяч через трейд-ин и кредитное оформление.

Фото: Carsweek.ru