Лучшие японские автомобили за 500 тысяч рублей: какие модели выбирают россияне, ориентируясь на надежность

Выбор японского автомобиля до полумиллиона рублей требует особого внимания, утверждает специалист в области автотехники из компании Expocar – Александр Ковалев. По мнению эксперта, одним из оптимальных вариантов является леворульный Nissan Note первого поколения, который был выпущен в начале 2000-х годов.

"Это неприхотливый, вместительный автомобиль для города, отличающийся высокой степенью надежности", - подчеркнул Александр Ковалев.

На втором месте в списке "японцев" в данном ценовом диапазоне эксперт рекомендует Mitsubishi Lancer девятого поколения. По его мнению, эта модель пользуется особой популярностью среди молодежи, однако основной недостаток заключается в том, что такие машины часто меняют владельцев без должного внимания к их техническому состоянию.

Третьим вариантом является Toyota Corolla. По мнению Ковалева, легендарная надежность этой модели может стать как плюсом, так и минусом: с одной стороны, такие автомобили практически не ломаются, но с другой стороны, за сумму до 500 тыс. рублей можно найти только те машины, у которых пробег превышает 250 тыс. километров.

"Также стоит обратить внимание на Nissan Tiida и Mazda 3. Эти модели могут представлять собой достойную альтернативу в данном бюджете", - добавил Александр Ковалев.

Ранее аналитики платформы "Дром" отметили, что продажи подержанных японских автомобилей в России снижаются, в то время как цены на них продолжают расти. Например, более чем 20% убытков по продажам в прошлом году продемонстрировали Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero, Lexus RX 350, Honda HR-V, Nissan Serena, Toyota Ractis и Mazda CX-7.

Автор: Иван Бахарев