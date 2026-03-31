Строительство наземной части трассы "Киддия" стартовало

Переговоры о проведении Гран При Саудовской Аравии стартовали с обсуждения автодрома в Киддии, расположенного в 45 километрах от Эр-Рияда. Однако, несмотря на амбициозные планы, несколько лет проект существовал только на бумаге. Организаторам хотелось как можно скорее принять этап Формулы 1, поэтому было принято решение возвести временную трассу в Джидде. Новый автодром быстро обрел популярность благодаря своей зрелищности.

Тем не менее, реализация проекта Qiddiya Speed Park продолжается. Ожидается, что Гран При Саудовской Аравии переедет на новую трассу в 2028 году. В настоящее время на площадке проводятся масштабные строительные работы, очередная стадия которых стартовала на прошлой неделе.



Организаторы официально объявили о начале возведения наземных конструкций автодрома. Проект трассы был разработан инженером Германом Тильке в сотрудничестве с бывшим гонщиком Алексом Вурцем. Конфигурация Qiddiya Speed Park включает 21 поворот и обещает быть длиннее знаменитой трассы в Спа. Особое внимание уделено первому повороту под названием Blade, который будет расположен на высоте свыше 70 метров.