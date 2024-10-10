Началось производство совершенно новой LADA, которая будет класса Toyota Camry. Подробности о цене и оснащении

Сегодня, в среду, 9 октября, на главном заводе в Тольятти прошла церемония запуска производства нового седана LADA Aura. Этот автомобиль, который является улучшенной версией модели LADA Vesta, отнесен к бизнес-классу. Предсерийные экземпляры уже нашли применение среди чиновников различных уровней.

Согласно информации, новые автомобили уже используются в Министерстве финансов, Ростехе и правительстве Самарской области. Глава Минфина высоко оценил качество LADA Aura, сравнив его даже с такими брендами, как Ford и BMW 5-й серии.

Седан LADA Aura представляет собой удлиненную версию на базе Vesta, с увеличенной колесной базой, улучшенной шумоизоляцией, роскошным салоном, передней панелью с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и высококачественной акустикой.

В новом седане с 122-сильным двигателем 1.8 Evo, который является обновленной версией мотора, выпущенного в 2016 году, использованы 25 новых и улучшенных элементов. В паре с двигателем идет вариатор китайского производства.

Согласно информации с официального сайта LADA, LADA Aura будет доступна в трех комплектациях: Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовая комплектация Techno отличается более простыми характеристиками по сравнению с другими версиями.

В двух более дорогих версиях задние сиденья обогреваются полностью, диски увеличены до 17 дюймов, руль и сиденья отделаны кожей, а установлена мультимедийная система EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном.

LADA Aura будет доступна в пяти цветах кузова: «Пантера», «Ледниковый», «Серенада», «Платина» и «Кориандр». Варианты отделки салона включают светло-серую и черную натуральную кожу, а также комбинацию ткани с эко-кожей.

Планы по выпуску LADA Aura свидетельствуют о том, что к 2024 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить 2,9 тыс. автомобилей, а к 2025 году этот объем должен увеличиться до 8 тыс. машин ежегодно. Инвестиции в проект оцениваются в 3,2 млрд рублей.

Ранее была опубликована информация о цене LADA Aura. По словам президента «АвтоВАЗа», самая дорогая версия седана будет стоить более 3 млн рублей, в то время как базовая версия будет продаваться за 2,6-2,8 млн рублей.