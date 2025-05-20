Geely Monjaro от Renault поступила в продажу по более низкой цене, чем "китаец"

В Саудовской Аравии была представлена новая модель Renault Koleos 2026 года выпуска, которая теперь доступна для приобретения на этом рынке. Этот кроссовер является парным автомобилем китайской марки Geely Monjaro, который уже представлен в этой стране.

Автомобиль Renault Koleos оснащен 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем, который способен развивать до 215 лошадиных сил в базовой комплектации. Он комплектуется семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В версии с комплектацией Iconic мощность двигателя достигает 235 л.с. и работает в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Фото: Автоновости Дня

Цены на новый кроссовер Renault Koleos в Саудовской Аравии начинаются от 2,8 до 3,05 миллионов рублей по текущему обменному курсу. Стоимость Geely Monjaro в этой стране составляет минимум 2,6 миллиона рублей, при этом он уже оснащен полным приводом в базовой комплектации.

Также стоит отметить, что на российском рынке снова появился популярный купеобразный кроссовер Renault Arkana, произведенный на заводе бренда в Москве. Его стоимость начинается от 2 720 000 рублей, что делает его более доступным по сравнению с некоторыми китайскими конкурентами.

Автор: Алина Олешко