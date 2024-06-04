Главная Новости Aston Martin Игрушечный набор Aston Martin пополнит линейку Lego
Новости

Игрушечный набор Aston Martin пополнит линейку Lego

Любители Aston Martin будут в восторге: скоро они смогут создать уменьшенную копию гоночного болида Формулы 1 из деталей от знаменитого конструктора Lego.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.06.2024, 12:01·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Любители Aston Martin будут в восторге: скоро они смогут создать уменьшенную копию гоночного болида Формулы 1 из деталей от знаменитого конструктора Lego.

Известные компании McLaren Racing и LEGO Group объявили о выходе набора LEGO Aston Martin Aramco F1. Он появится в продаже уже 1 июня 2024 года. В набор войдет 564 детали, включая миниатюрные копии гоночного болида AMR23 и автомобиля безопасности Aston Martin Vantage.

Мэтью Чепмен, руководитель отдела лицензирования Aston Martin, подчеркнул: «Мы счастливы представить модель AMR23 в серии конструкторов LEGO. Это совмещение брендов Aston Martin Aramco и Aston Martin Lagonda в одной упаковке. Мы с нетерпением ждем, когда поклонники получат эту набор и обогатят свои коллекции».

Источник

Aston Martin (60)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация