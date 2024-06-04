Игрушечный набор Aston Martin пополнит линейку Lego

Любители Aston Martin будут в восторге: скоро они смогут создать уменьшенную копию гоночного болида Формулы 1 из деталей от знаменитого конструктора Lego.

Известные компании McLaren Racing и LEGO Group объявили о выходе набора LEGO Aston Martin Aramco F1. Он появится в продаже уже 1 июня 2024 года. В набор войдет 564 детали, включая миниатюрные копии гоночного болида AMR23 и автомобиля безопасности Aston Martin Vantage.

Мэтью Чепмен, руководитель отдела лицензирования Aston Martin, подчеркнул: «Мы счастливы представить модель AMR23 в серии конструкторов LEGO. Это совмещение брендов Aston Martin Aramco и Aston Martin Lagonda в одной упаковке. Мы с нетерпением ждем, когда поклонники получат эту набор и обогатят свои коллекции».