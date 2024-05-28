Когда на заводе, выпускающем кроссовер Xcite X-Cross 7, отменят простои?

Согласно информации, опубликованной ТАСС и ссылающейся на генерального директора автозавода Ивана Миронова, аналогичные простои на сборочной линии будут продолжаться до момента, пока все производственные процессы завода не будут задействованы в полном объеме.

Пока предприятие не овладеет мелкоузловой сборкой, не приступит к сварке кузовов, окраске и сборке, сообщает топ-менеджер. Пока все эти процессы не будут налажены на должном уровне, вынужденная остановка в производстве по отдельным цехам продолжится. Это необходимая мера, принятая для сохранения рабочих мест.

Ныне на заводе трудится 1200 рабочих. Как утверждает Иван Миронов, ежемесячно в простой отправляют от 200 до 300 сотрудников завода.

На данный момент петербургский автозавод выпускает кроссовер Xcite X-Cross 7 с двигателем крупноузловой сборки.

Фото: Carsweek.ru

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