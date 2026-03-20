На заводе «АГР» изготовили первый сварной кузов автомобиля JELAND

На автозаводе АГР в Шушарах сварен первый кузов JELAND — этап подготовки к выпуску отечественных автомобилей полного цикла, внедрены 120 роботов.
РедакцияР
Редакция
20.03.2026, 14:42·2 мин
Фото: Autostat.ru

На предприятии «АГР» в Шушарах завершился важный этап — сварен первый кузов автомобиля бренда JELAND, относящегося к новому отечественному производителю. Об этом сообщили представители пресс-службы автозавода. Это событие стало началом процесса по подготовке к полноценному запуску серийного производства автомобилей полного цикла.

В рамках подготовки к работе цех сварки был фактически полностью перестроен. На заводе были укреплены промышленные полы, чтобы выдерживать новые производственные нагрузки, смонтированы дополнительные металлоконструкции и проведена установка современного технологического оснащения. В числе нововведений — появление лаборатории, оснащённой контрольно-измерительным оборудованием.

На установку и наладку основного производственного оборудования ушло около двух месяцев. За это время в Шушары доставили и разгрузили порядка 600 контейнеров с машинами и инструментами. На участке сварки теперь одновременно работают 120 роботов, чья настройка заняла менее месяца.

Автоматизированные производственные системы размещены в сварочном цехе. Используются современные технологии: роботизированные установки осуществляют точечную и шовную сварку в атмосфере инертного газа, автоматические линии наносят герметик на элементы кузова, а также действуют системы машинного зрения и автоматические кондукторы для обеспечения максимальной точности сборки.

В цехе сварки используются пять различных герметиков для различных задач, а система машинного зрения наблюдает за качеством их нанесения. Камеры отслеживают траекторию нанесения герметика и сопоставляют ее с эталонными образцами для поддержания высокого качества.

Производственный процесс организован поэтапно: из отдельных компонентов формируются крупные узлы, после чего собирается сам кузов. На завершающем этапе к кузову крепятся навесные детали — двери, капот и крышка багажника. Финальные контрольные операции подготавливают кузов к передаче на покраску.

Контроль качества реализован на всех этапах сборки. Проверяются точность установки деталей, параметры сварных соединений и соответствие готовых узлов утвержденному проекту. После завершения всех операций проводится дополнительная проверка геометрии кузова с использованием высокоточного контрольно-измерительного комплекса.

Технологии сварочного цеха позволяют выпускать четыре типа кузова, каждый из которых может быть изготовлен в нескольких модификациях: стандартная или панорамная крыша, версии с передним или полным приводом. В итоге производственная линия рассчитана на выпуск до 12 различных вариантов кузова.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
