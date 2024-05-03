На восьми автомобилях были заменены детали силовых установок

В последний рабочий день недели в FIA было объявлено о замене ключевых компонентов силовых установок на восьми гоночных болидах.

По информации, оба пилота команд Ferrari, McLaren, Aston Martin и Sauber получили вторые двигатели внутреннего сгорания, а также вторые турбины, MGU-H и MGU-K.

Кроме того, в итальянском гараже установили третью выхлопную систему, в то время как в гаражах McLaren и Aston Martin установлены вторые.

Стало известно, что все эти замены были запланированы заранее, и никаких штрафов для участников не последует.