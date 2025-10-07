Ульяновский автозавод готовится к запуску новой прессовой линии

На Ульяновском автомобильном заводе в январе начались работы по созданию новой прессовой линии. Этот проект называется одним из самых масштабных для предприятия за последние десятилетия. Информация об этом была представлена в сюжете телеканала «Репортер 73» и размещена в официальном телеграм-канале автозавода.

На сегодняшний день завершено переоборудование производственных цехов, а монтаж оборудования подходит к своему финалу. За счет внедрения современных технологий и высокой степени автоматизации, обслуживать новую линию сможет всего один оператор.

Также на предприятии практически готов к запуску новый производственный комплекс, который будет выпускать системы безопасности. В их числе — подушки безопасности, ремни, электронные блоки управления и рулевые колеса. Эти комплектующие планируется использовать не только на автомобилях собственного производства, но и поставлять другим производителям. В результате реализации этих проектов на заводе будет создано около 80 новых рабочих мест.

За последние три года инвестиции в обновление и развитие производственных мощностей УАЗа, включая средства, выделенные Фондом развития промышленности, превысили 5 млрд рублей.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» информировало, что ГК «Соллерс» намерена вложить в модернизацию Ульяновского автомобильного завода более 16 млрд рублей в период с 2023 по 2026 годы.