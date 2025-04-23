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Прототип гибридного Porsche 911 Turbo S засняли на тестах. "Машина едет тихо, но невероятно быстро".

Porsche 911 Turbo S 992.2: новый гибридный монстр на Нюрбургринге. Прототип с мощностью более 700 л. с. готов конкурировать с McLaren и Chevrolet. Видео: эпичный занос на трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.04.2025, 15:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Инженеры немецкого бренда в настоящее время проводят тестирование прототипа обновленного Porsche 911 Turbo S поколения 992.2. Автомобиль многократно замечали на гоночной трассе Нюрбургринг. Представители немецкого бренда, в разговоре с западными журналистами, подчеркнули, что их новинка имеет потенциал стать одним из самых впечатляющих среднемоторных суперкаров на рынке.

Отмечается, что на заднем стекле данного прототипа присутствует желтая круглая наклейка, указывающая на использование гибридного двигателя.

Нынешняя модель оснащена 3,7-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, мощность которого составляет 640 л.с. и крутящий момент до 799 Нм. В обновленной версии 992.2 Turbo S, как и в случае с 911 GTS, будет использоваться небольшой электродвигатель, интегрированный в корпус восьмиступенчатой коробки передач с двойным сцеплением. Этот электродвигатель придает автомобилю дополнительные 54 л.с., что позволяет общей мощности новинки достигнуть более 700 л.с. Такие показатели позволяют Porsche конкурировать на равных с McLaren Artura и Chevrolet Corvette E-Ray.

Опубликованное видео демонстрирует, как автомобиль практически бесшумно мчится мимо камеры, развивая значительную скорость. На одном из правых поворотов Нордшляйфе запечатлен момент, когда автомобиль продемонстрировал эпичный занос, вызвавший восхищение.

Недавно на страницах нашего издания уже упоминался случай превращения старого Porsche в шестиколесный пикап. Владельцу автомобиля потребовалось более 2500 часов труда, чтобы преобразовать модель 944 в уникальный пикап с шестью колесами. Классический Porsche 944 был трансформирован во что-то особенное с осями Audi 200 Turbo.

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