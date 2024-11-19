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Дебют эксклюзивного Toyota Land Cruiser Prado состоялся на выставке SEMA.

На выставке SEMA был представлен уникальный Toyota Land Cruiser Prado с новым обвесом и особым дизайном.
А
Антон Звонкий
19.11.2024, 15:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На выставке SEMA был представлен уникальный Toyota Land Cruiser Prado с новым обвесом и особым дизайном.

Этот внедорожник отличается от стандартной модели увеличенным клиренсом на 64 мм, дисками от австралийской компании Method, шинами Toyo Open Country диаметром 35 дюймов, багажником на крыше с сеткой, закрывающей задние окна, и прожекторами над лобовым стеклом, обеспечивающими отличную видимость.

Стоимость данного апгрейда составляет 19 тысяч долларов, в то время как цена самого внедорожника оценивается в 90 тысяч долларов. В России же стандартные Prado стартуют от 12 миллионов рублей.

Этот концепт победил в категории Pro Cup Challenge, где важным было привлечение клиентов с разнообразными потребностями, легкость в кастомизации и прибыльность для дилера. А работы по улучшению автомобиля не должны занимать более 40 человеко-часов.

Toyota Land Cruiser Prado (250) оборудован стандартной для этой модели гибридной силовой установкой i-Force Max, основанной на 2,4-литровом турбомоторе и электродвигателе. Общая мощность составляет 331 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о начале продаж в России нового седана Toyota Corolla Sporty по цене от 3,6 миллионов рублей.

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