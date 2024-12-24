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Электрический хэтчбек MG4 Electric дебютировал на российском рынке

Продажи нового электрокара MG4 Electric от MG Motor стартовали в России. Цены начинаются от 5,3 млн рублей. Компактный хэтчбек отличается стильным дизайном, современным салоном и эргономичностью.
РедакцияР
Редакция
24.12.2024, 15:33·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В России стартовали продажи нового электрического хэтчбека MG4 Electric от компании MG Motor, официальным представителем которой является компания «Мир-Дистрибьютор». Первоначально в продаже появилась версия XPower с полным приводом, цена на которую начинается от 5 300 000 рублей, сообщила пресс-служба.

Автомобиль MG4 Electric имеет размеры: длина - 4 287 мм, ширина - 1 836 мм, высота - 1 516 мм, колесная база - 2 705 мм. Внешне хэтчбек выделяется аэродинамической крышей, современными узкими фарами, двухстворчатым спойлером, а также спортивными элементами. В России предлагается семь цветов кузова для данной модели.

Салон новинки выполнен с применением кожи «Алькантара». Внутри можно заметить плавающую центральную консоль, спортивное рулевое колесо с двумя спицами, комфортные спортивные сиденья, минималистичную панель приборов и современную мультимедийную систему.

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