Новый кроссовер, превосходящий по размерам «Дастер», представлен на рынке.

Кроссовер Dacia Bigster в длину достигает 4,57 метра, превосходя "Дастер" на 23 см. Это позволяет ему занять место в С-сегменте автомобильного рынка.

Колесная база этой модели составляет 2,7 метра, обеспечивая комфортную посадку на задний ряд сидений. Хотя третьего ряда в автомобиле нет, так как он был бы очень тесным и неудобным, но удалось увеличить объем багажника до 667 литров.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль Dacia Bigster построен на архитектуре CMF-B. Он оснащен гибридной трансмиссией, которая включает в себя 1,8-литровый 107-сильный двигатель в сочетании с электромотором. Общая мощность гибрида составляет 155 лошадиных сил. Автомобиль оснащен "роботом" в качестве коробки передач, а также аккумуляторной батареей емкостью 1,4 кВт·ч.

Также предлагаются две модификации с двигателем 1,2-литра мощностью 140 лошадиных сил - газовая и "мягкий" гибрид. Полный привод доступен с бензиновым двигателем мощностью 130 лошадиных сил в паре с МКПП.

Уже в базовой комплектации присутствуют виртуальная приборная панель и мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном. Кроме того, Dacia Bigster впервые получает адаптивный круиз-контроль и электропривод задней двери багажника. Начало продаж новинки пока не объявлено, но эксперты ожидают, что он станет самым доступным среднеразмерным кроссовером в Европе.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Dacia разрабатывает внедорожник для замены популярных моделей Dacia Sandero и Stepway.