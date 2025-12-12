«Яндекс» планирует выпустить электромобиль на российском рынке?

Компания «Яндекс» ведет работу над созданием собственного автомобиля для такси. Об этом стало известно из информации, предоставленной двумя источниками, знакомыми с технологическими инициативами организации, пишет издание «Ведомости». По данным, содержащимся в презентационных материалах, электрокар получит название UMO 5.

Согласно сведениям из базы Роспатента, торговый знак UMO был зарегистрирован компанией 12 ноября по классам 12 и 37. Эти категории охватывают производство автомобилей, а также услуги по зарядке аккумуляторов транспортных средств.

Как отмечает один из осведомленных собеседников, переговоры между «Яндексом» и китайским концерном GAC уже ведутся — обсуждается возможность организации сборки нового электрокара на одной из автопроизводственных площадок. По оптимистичной оценке, старт производства может быть намечен на следующий год. В то же время другой информант выражает сомнения в быстрых темпах реализации проекта и указывает на возможные затруднения у партнеров.

Материалы презентации показывают, что модель UMO 5 практически полностью повторяет конструкцию компактного электрокроссовера GAC Aion Y Plus, который выпускается в Китае с 2021 года. Эта модель официально не продается в России.

Стоимость нового автомобиля, согласно документам, составит 2,4 миллиона рублей при условии, что будет предоставлена господдержка в размере 925 тысяч рублей на развитие электротранспорта. Электрокар оснащен передним приводом, электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы, а запас хода варьируется от 300 до 400 километров в зависимости от сезона. Зарядка литий-железо-фосфатной батареи на 63 кВтч от 20% до 80% занимает примерно 30 минут.

В классификации «Яндекса» для Москвы и Санкт-Петербурга новинка будет принадлежать к сегменту «Комфорт+». Среди технических характеристик автомобиля выделяются светодиодная оптика, мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном, шесть подушек безопасности, система кругового обзора, а также широкий перечень функций по обогреву.

Компания провела расчеты, согласно которым годовые затраты на эксплуатацию новинки составят практически 405 тысяч рублей, что примерно на 255 тысяч рублей выгоднее, чем для аналогичных машин с бензиновыми или дизельными двигателями. Экономия прогнозируется благодаря меньшим расходам на топливо и обслуживание. Межсервисный интервал определен в 15 тысяч километров, а гарантия на все узлы — 4 года или 150 тысяч километров пробега.

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов считает, что благодаря широкой партнерской сети автопарков «Яндекс» может попытаться занять свою нишу с этой моделью. В то же время, как отмечает эксперт, спрос на подобные автомобили останется ограниченным из-за небольшого российского рынка электрокаров.