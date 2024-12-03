Главная Новости Новый автомобильный бренд Jidu debuts on the Russian market.
Новости

Новый автомобильный бренд Jidu debuts on the Russian market.

В России официально представлен автомобильный бренд Jidu, принадлежащий компании Geely и IT-гиганту Baidu. Премьера состоялась недавно, как сообщает телеграм-канал No Limits.
РедакцияР
Редакция
03.12.2024, 09:51·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

В России официально представлен автомобильный бренд Jidu, принадлежащий компании Geely и IT-гиганту Baidu. Премьера состоялась недавно, как сообщает телеграм-канал No Limits.

Первой моделью стала электрический кроссовер Robo-01, который будет доступен по цене от 5,8 млн рублей. Решение о выпуске автомобиля на российском рынке приняли дистрибьюторы, сотрудничающие с китайскими инженерами, внедряющими изменения в программное обеспечение. Также уточняется, что машина адаптирована к русским условиям.

Размеры кроссовера Robo-01 составляют 4 853 х 1 990 х 1 611 мм, колесная база – 3 000 мм. В автомобиле установлены два электродвигателя общей мощностью 544 л.с. Одной зарядки хватает на преодоление расстояния до 600 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды.

Главной особенностью Jidu Robo-01 стал уровень автономности - четвертый, что позволяет использовать автопилот во время движения.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация