Новый автомобильный бренд Jidu debuts on the Russian market.

В России официально представлен автомобильный бренд Jidu, принадлежащий компании Geely и IT-гиганту Baidu. Премьера состоялась недавно, как сообщает телеграм-канал No Limits.

Первой моделью стала электрический кроссовер Robo-01, который будет доступен по цене от 5,8 млн рублей. Решение о выпуске автомобиля на российском рынке приняли дистрибьюторы, сотрудничающие с китайскими инженерами, внедряющими изменения в программное обеспечение. Также уточняется, что машина адаптирована к русским условиям.

Размеры кроссовера Robo-01 составляют 4 853 х 1 990 х 1 611 мм, колесная база – 3 000 мм. В автомобиле установлены два электродвигателя общей мощностью 544 л.с. Одной зарядки хватает на преодоление расстояния до 600 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды.

Главной особенностью Jidu Robo-01 стал уровень автономности - четвертый, что позволяет использовать автопилот во время движения.