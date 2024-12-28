Новые кроссоверы Mazda CX-5 стали доступнее для покупателей на российском рынке

На российском автомобильном рынке появилась свежая партия кроссоверов Mazda CX-5. Цены на них варьируются, но можно найти привлекательные предложения от 2 790 000 рублей. Портал "Автоновости дня" отмечает, что цена даже ниже, чем у китайских аналогов.

Базовая версия оснащена 2,0-литровым атмосферным двигателем, который работает с АКПП и передним приводом. Мощность этого агрегата составляет 155 лошадиных сил. В комплектации самой доступной модели есть кнопка старта двигателя, головное устройство с сенсорным экраном, кожаная обивка руля, доступ без ключа, а также климат-контроль с двумя зонами.

В более дорогой версии цена поднимается до 3,7 миллионов рублей. Здесь представлен ряд дополнительных опций для повышения комфорта и электроники, сохраняя при этом технические характеристики. Те, кто желает автомобиль с более мощным 2,5-литровым двигателем мощностью 196 л.с., могут обратиться к дилеру в Москве. Однако за такой вариант уже придется выложить 4 799 000 рублей.

Также в России появились автомобили с полным приводом, стоимость которых начинается от 4 890 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале были представлены самые дорогие автомобили в России. К концу года на рынке появились несколько увлекательных эксклюзивных вариантов.