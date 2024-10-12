Hyundai Creta под брендом Solaris стал дешевле на российском рынке

Несмотря на то, что теперь машина оснащена 6-ступенчатой коробкой автомат, ее стоимость снизилась на целых 102 000 рублей.

В базовой комплектации Solaris можно обнаружить галогеновые фары с светодиодными дневными ходовыми огнями, а также зеркала с повторителями поворотников. Салон автомобиля теперь обит тканевой отделкой, а на приборной панели установлен бортовой компьютер с 3.5-дюймовым TFT дисплеем. Помимо этого, в комплектацию входят передние подушки безопасности, регулируемая по высоте рулевая колонка, обогреваемые и электроусиленные зеркала, электростеклоподъемники на всех дверях и обогрев заднего стекла.

Автомобили Solaris собирают в Северной столице, что, в частности, позволяет комплектовать их мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном. Водители смогут управлять различными функциями через рулевое колесо, что делает поездки еще более комфортными. Также в новой модели предусмотрены датчики давления в шинах, порты USB, 2 розетки и 16-дюймовые стальные диски. Однако следует отметить, что запасное колесо отсутствует.

Отдельного внимания заслуживает решение корейского производителя в виде 2-литрового двигателя мощностью 150 лошадиных сил. Теперь покупателям доступны два варианта автомобиля: с передним приводом и полным приводом 4WD.

Новые Solaris представлены на российском рынке в трех комплектациях, стоимостью от 2.763 до 3.414 млн рублей.

Также стоит обратить внимание на то, что начались продажи универсала Hyundai i30, цены на который стартуют от 3 миллионов рублей.