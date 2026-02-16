На российском рынке дебютирует гибридный кроссовер Avatr 07

Бренд Avatr объявил о планах вывести на российский рынок свою первую гибридную модель с индексом 07. Как сообщили «Известия» со ссылкой на представителя компании, появление новинки ожидается летом 2026 года.

В настоящее время автомобиль проходит процедуру сертификации. По итогам года производитель планирует расширить продуктовую линейку до трех моделей. Кроме того, ведется работа над созданием флагманского SUV длиной свыше 5 метров, перспективы выхода которого на российский рынок обсуждаются, однако дебют не ожидается ранее 2027 года.

Модель Avatr 07 дебютировала на китайском рынке осенью 2025 года. Это среднеразмерный кроссовер с габаритами 4 825 х 1 980 х 1 620 мм и колесной базой в 2 940 мм.

В Китае автомобиль доступен в четырех вариантах, две из которых — гибридные. В их составе — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с., используемый для подпитки аккумулятора. Гибридные версии могут быть как с одним мотором (314 л.с., 367 Нм), так и с двумя (492 л.с., 629 Нм). Максимальная скорость гибридов составляет 190 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 6,6 и 4,9 секунды в зависимости от модификации.

Емкость батареи составляет 9,05 кВт·ч, что обеспечивает запас хода в 220–230 км. Суммарная дальность хода по циклу CLTC достигает 1 050–1 100 км. Среди особенностей оснащения — пневматическая подвеска и адаптивные амортизаторы.

По данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «ППК», в 2025 году в России было реализовано 44,8 тысячи новых подключаемых гибридов (PHEV), что на 9,5% превышает показатели предыдущего года.

Эксперты также отмечают, что на фоне снижения общего рынка новых легковых автомобилей доля гибридных моделей выросла с 2,6% в 2024 году до 3,4% в 2025 году. По словам директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, основной прирост пришёлся на последние месяцы года, чему во многом способствовало изменение порядка уплаты утилизационного сбора, особенно в отношении гибридных автомобилей.

Фото: Avatr