Обновленный минивэн Voyah Dream появится на российском рынке

Бренд Voyah сообщил о планах начать продажи на российском рынке обновленного гибридного минивэна Voyah Dream 2026 модельного года. Новая модель поступит к российским покупателям под названием Voyah Dream+ и будет импортироваться напрямую из Китая. Ожидается, что поставки стартуют уже к концу текущего года.

При этом, как отмечает пресс-служба китайского бренда, в России продолжат реализовывать локализованную версию Dream EVR Long Range. Таким образом, у российских потребителей останется выбор между версиями минивэна.

Обновленный Voyah Dream 2026 получил ряд технологических усовершенствований. В частности, внедрена 800-вольтная архитектура, что позволило значительно сократить время зарядки при использовании постоянного тока мощностью до 320 кВт.

Кроме того, для PHEV-версий предусмотрена батарея емкостью 62,5 кВтч, благодаря которой запас хода на электротяге достигает 280 км. Совокупный запас хода автомобиля может составлять до 1 220 км по стандарту WLTP.

Еще одним новшеством стала установка поворотной задней оси, что положительно сказалось на маневренности минивэна в условиях городской эксплуатации.