Обновленный кроссовер Geely Okavango появился на российском рынке

1 ноября текущего года стало известно, что компания Geely представила обновленный 7-местный кроссовер Okavango на российском автомобильном рынке. Были озвучены цены на новинку и доступные комплектации. Согласно информации пресс-службы китайского автопроизводителя, в этой модели появились новые опции и дополнительное оборудование. Одним из значимых улучшений стало наличие полноценного обогрева лобового стекла вместо зоны покоя стеклоочистителей, как это было ранее.

Покупателям в России будет доступно два варианта комплектации обновленного кроссовера - Luxury и Flagship. Стартовая цена автомобиля составит 3 528 990 рублей. В версии Flagship появился более широкий спектр систем безопасности, включая систему контроля полосы движения (LKA и ELKA).

Кроме того, в модели кроссовера появилась система автоматического экстренного торможения (AEB), которая оповещает водителя о возможной опасности фронтального столкновения с препятствием - автомобилем или пешеходом. Эта система оснащена радаром для определения расстояния до препятствий и камерой, способной распознавать объекты на дороге. В случае, если электроника обнаружит неизбежность столкновения, автомобиль самостоятельно сработает систему аварийного торможения.