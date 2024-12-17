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Новый кроссовер Jetour X70 появился на российском рынке по цене 2,65 миллиона рублей

Китайский автопроизводитель Jetour сделал официальное заявление о выпуске нового кроссовера X70 для российского рынка. Новинка стала частью линейки X и доступна у дилеров по цене в 2 649 000 рублей, сообшили представители бренда.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.12.2024, 14:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Экстерьер автомобиля выделяется использованием светодиодных фар, 18-дюймовых легкосплавных дисков и панорамной крыши. Покупатели смогут выбрать цвет кузова из трех вариантов: серебристый, черный или белый.

Салон X70 выполнен в черной цветовой гамме и оснащен кондиционером, полным электропакетом, мультимедийным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, аудиосистемой с 8 динамиками, поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto, 4 USB-портами, а также камерой кругового обзора.

Под капотом кроссовера Jetour X70 спрятан 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 147 л.с. и максимальным крутящим моментом 210 Нм. В паре с мотором работает роботизированная коробка передач. Расход топлива составляет 7,8 литра на 100 км, а максимальная скорость достигает 180 км/ч. В X70 передний привод, а клиренс составляет 215 мм.

В салоне автомобиля комфортно разместятся 5 взрослых. Расстояние для ног пассажиров заднего ряда составляет 960 мм, высота от сиденья до потолка – 1 022 мм. Объем багажника — 434 литра, который можно увеличить до 1 680 литров при сложенных сиденьях.

Безопасность Jetour X70 обеспечивают системы пассивной и активной безопасности, включая ABS, ESP, 6 подушек безопасности, датчики давления в шинах, систему крепления детского кресла ISOFIX.

Автомобиль Jetour X70 готов к эксплуатации в зимний период благодаря оцинкованным кузовным деталям и увеличенному объему бачка стеклоомывающей жидкости. Базовая комплектация также включает пакет «теплых опций» с подогревом сидений, руля, боковых зеркал, а также задних и передних стекол.

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