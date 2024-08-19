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Chery выпустила в России кроссовер собственного производства

На отечественном автомобильном рынке появилась новинка - кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro Max, произведенные на заводе в Калужской области. Автомобили получили VIN номер, начинающийся на индекс XW8, присущий заводу Volkswagen в этом регионе.
РедакцияР
Редакция
19.08.2024, 16:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

На отечественном автомобильном рынке появилась новинка - кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro Max, произведенные на заводе в Калужской области. Автомобили получили VIN номер, начинающийся на индекс XW8, присущий заводу Volkswagen в этом регионе.

Машины были представлены к продаже без лишнего шума и пышных мероприятий. И это только начало: помимо Tiggo 8 Pro Max, в России также будут собирать Chery Tiggo 7, для которой уже выдано ОТТС.

Кроме того, следует отметить, что 9 августа текущего года завод в Санкт-Петербурге получил ОТТС на модель Xcite X-Cross 8.

По сути, Xcite X-Cross 8 представляет собой модернизированный Tiggo 8, который будет реализовывать дилерская сеть LADA.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее специалист отметил преимущества модели Chery Tiggo 7 Pro Max, относя ее к числу лидеров продаж среди кроссоверов на российском рынке.

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