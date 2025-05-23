Новый электромобиль АМБЕРАВТО А5 представлен на российском рынке

Компания АМБЕРАВТО рада представить обновленную модель электромобиля А5 на автомобильном рынке. По информации из официального пресс-релиза, автомобиль сохранил характерные черты спортивного дизайна, включая складные дверные ручки и полностью светодиодную оптику в стиле "ночной стрелы". Однако, помимо этого, были внесены изменения, включающие в себя добавление нового варианта цвета кузова и обновленную комбинацию отделки салона.

Теперь покупатели могут выбирать из четырех различных оттенков экстерьера и из двух альтернативных вариантов интерьера. Кроме того, предлагается два варианта комплектации автомобиля, чтобы каждый клиент мог подобрать подходящий вариант исходя из своих потребностей.

Изменения также затронули и интерьер автомобиля: салон доступен в черном или комбинированном бело-синем цвете, дополненном металлическими вставками на передней панели и дверях. Сиденья, как и ранее, оснащены микроперфорацией и обладают электрорегулировкой спинки водительского кресла. Руль можно регулировать в четырех направлениях, что обеспечивает максимальный комфорт при управлении.

В состав "зимнего пакета" входит обогрев руля, сидений и заднего стекла, а также обогрев боковых зеркал заднего вида. Боковые зеркала оборудованы электрорегулировкой, функцией памяти и возможностью автоматического складывания при парковке. Присутствие атмосферной подсветки салона дает возможность создавать неповторимую обстановку в салоне по собственному вкусу каждого владельца.