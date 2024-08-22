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Skoda начала поставлять кроссоверы в Россию из Европы.

Дилеры в РФ уже приняли первые заказы на обновленный кроссовер Skoda Kamiq. Автомобиль доступен по цене 3,55 млн рублей. Эти машины произведены в Европе, в отличие от предыдущих моделей, которые поставлялись из Китая и стоили на миллион дешевле.
А
Антон Звонкий
22.08.2024, 15:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Дилеры в РФ уже приняли первые заказы на обновленный кроссовер Skoda Kamiq. Автомобиль доступен по цене 3,55 млн рублей. Эти машины произведены в Европе, в отличие от предыдущих моделей, которые поставлялись из Китая и стоили на миллион дешевле.

Под капотом нового Skoda Kamiq установлен 1,0-литровый турбомотор мощностью 115 л.с., который работает с роботизированной коробкой передач. Однако в данной модели отсутствует полный привод.

В автомобиле присутствует кнопка запуска двигателя, парктроники спереди и сзади, круиз-контроль, система контроля давления в шинах. Колеса оснащены дисками размером R17. Также в комплектации имеются камера заднего вида, кондиционер и современная информационно-развлекательная система. Синхронизация со смартфонами осуществляется через Bluetooth, Android Auto и Apple CarPlay.

В более дорогих версиях Skoda Kamiq предлагается матричная оптика, способная автоматически подстраиваться под погодные условия.

Фото: Carsweek.ru

Российские дилеры решили снизить цены на несколько популярных моделей автомобилей, включая автомобили марки Skoda.

Фото: Carsweek.ru

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