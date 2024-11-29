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Новый бренд ROX Motor появляется на российском авторынке

Китайская компания Sinomach официально представила в России новый автомобильный бренд ROX Motor. Согласно информации от пресс-службы Sinomach Auto Rus, в Китае этот бренд известен как Jishi, что переводится как «полярный камень».
РедакцияР
Редакция
29.11.2024, 17:31·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайская компания Sinomach официально представила в России новый автомобильный бренд ROX Motor. Согласно информации от пресс-службы Sinomach Auto Rus, в Китае этот бренд известен как Jishi, что переводится как «полярный камень». Ранее в России уже были представлены автомобили этой марки, но они поставлялись по схеме параллельного импорта и под иным наименованием - «Джиши» или Polar Stone.

Первой моделью, которая выйдет на российский рынок под брендом ROX Motor, станет автомобиль ROX 01. Он относится к сегменту SUV и является гибридом (HEV). В планах компании расширить линейку моделей бренда за счет новых перспективных сегментов.

Силовая установка автомобиля включает два электромотора и 1,5-литровый бензиновый двигатель, который функционирует как генератор. Общая мощность моторов составляет 476 лошадиных сил. ROX 01 разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды, а запас хода в гибридном режиме достигает 1 338 километров. Емкость батареи составляет 56,01 кВтч.

Габариты ROX 01 (с учетом запасного колеса) – 5 295 x 1 980 x 1 869 миллиметров. Колесная база равна 3 010 мм. В салоне предусмотрена трехрядная компоновка сидений во всех комплектациях. Важно отметить, что водительское сиденье имеет более высокую посадку.

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