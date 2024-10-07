Бронированный Mercedes-Benz W140 Pullman из гаража ФСО выставлен на продажу

На автомобильном рынке появился эксклюзивный вариант «Мерседес» с удивительной историей. Речь идет о продлённой версии Mercedes-Benz C-Class W140, изготовленной по специальному заказу и с классом защиты B5.

Этот уникальный автомобиль свет увидел в 1993 году. По словам продавца, машина прошла полное техническое обслуживание. Пробег автомобиля, по заявлению продавца, составляет 99 000 километров.

Габаритная длина этого автомобиля увеличилась на полметра за счет специальной вставки с перегородкой. В салоне автомобиля могут комфортно разместиться четыре человека. В автомобиле предусмотрен телевизор, индивидуальный климат-контроль, электрорегулировка сидений и выдвижные подстаканники.

Цена этого бронированного автомобиля Pullman составляет 24,5 миллиона рублей.