Позиция Расселла на переговорах с Mercedes оказалась сильнее

Джордж Расселл и команда Mercedes продолжают обсуждение условий нового контракта, который, по информации источников, почти наверняка будет продлён. Тем не менее, обе стороны стремятся достичь наиболее выгодных для себя условий соглашения, что приводит к затяжным переговорам.

Бывший руководитель команды Haas F1 Гюнтер Штайнер высказал мнение, что именно Расселл обладает преимуществом в этом диалоге. По его словам, в Mercedes на данный момент отсутствует реальная альтернатива для замены пилота, а результаты Джорджа только усиливают его позиции.

«Джордж не останется без контракта. Если он не получит его в Mercedes, то подпишет с кем-то ещё. Джордж отлично знает, чего он стоит, и не соглашается на условия Mercedes. Он хочет максимально защитить свои интересы», — отметил Штайнер.

Он также напомнил, что в прошлом году в коллективе были опасения относительно того, сможет ли Расселл возглавить команду после ухода Льюиса. Однако пилот сумел проявить себя и теперь ожидает контракт, который будет ему максимально выгоден. По словам Штайнера, Расселл стремится к соглашению на более длительный срок, чем один год.

Штайнер добавил, что, вероятно, Тото Вольфф рассматривает вариант контракта на год, чтобы сохранить гибкость на случай, если Макс решит покинуть Red Bull, а также для возможности пригласить Кими Антонелли. По мнению эксперта, такая позиция может устроить Расселла.

В завершение Гюнтер Штайнер подчеркнул, что ситуация остаётся сложной, но у Джорджа Расселла сейчас наиболее сильные позиции. Он набрал значительно больше очков для Mercedes, чем Антонелли, и вряд ли руководство команды готово расстаться со своим ключевым гонщиком.