На Международном газовом форуме показали прототип Lada Iskra с ГБО: названа стоимость

В Санкт-Петербурге на Международном газовом форуме представили новую модификацию автомобиля Lada Iskra, оснащённую экспериментальной системой газобаллонного оборудования. Новинка отличается возможностью работы как на традиционном бензине, так и на сжатом природном газе, что делает модель более экономичной и привлекательной для потребителей. Разработкой прототипа занималась компания ГК АТС.

Издание CarsWeek.ru опубликовало свежие фотографии новой версии Lada Iskra в синем цвете кузова. Битопливная модификация оценена в 1,5 млн рублей.

В рамках форума специалисты продемонстрировали сразу пять моделей автомобилей ВАЗ, оборудованных системами для работы на природном газе: Vesta, Largus, Granta, Iskra и Aura. Проектированием транспортных средств занимались инженеры АТС Авто, в том числе совместно с представителями АвтоВАЗа.

Фото: Carsweek.ru

Особенностью конструкции новой Lada Iskra стало изначальное проектирование с учётом установки газобаллонного оборудования. В приборной панели автомобиль оснащён индикатором низкого уровня метана в баллоне, который кратковременно загорается при включении зажигания. Информация о версии с ГБО отражена и в руководстве по эксплуатации автомобиля, как ранее отмечал портал «Лада.Олдайн».

Битопливная версия Lada Iskra, по оценке экспертов, особенно подходит для коммерческого использования, где значительные годовые пробеги заставляют владельцев искать способы сокращения расходов на топливо.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года на выставке «Комтранс» вниманию публики была представлена битопливная Vesta CNG. Демонстрационный автомобиль построили на базе кросс-универсала Vesta Cross в комплектации Techno. Модель оснащена 1,8-литровым двигателем, вариатором и 90-литровыми газовыми баллонами, установленными в багажнике вместо запасного колеса, что позволило сохранить полезный объём. Запас хода на метане у «Весты» достигает 250 километров.

Стандартная Lada Iskra комплектуется 1,6-литровыми двигателями: восьмиклапанным мощностью 90 л.с. и шестнадцатиклапанным на 106 л.с. Основная трансмиссия — пятиступенчатая механика, а для более мощного двигателя доступны шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что менеджер автосалона выявил ряд недостатков у Lada Iskra.

Фото: редакция CarsWeek.ru