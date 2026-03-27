На автомобиле Линдблада проведут замену коробки передач

Новости

Racing Bulls заменит коробку передач Арвиду Линдбладу перед квалификацией Гран При Японии после технических проблем на тренировках в Сузуке.
Иннокентий Петров
27.03.2026, 13:31·2 мин
Фото: F1news.ru

Арвид Линдблад не смог принять участие во второй сессии свободных заездов Гран При Японии. Причиной стала неисправность коробки передач на его болиде. В команде Racing Bulls сообщили, что к субботним заездам на автомобиль британского гонщика установят новую коробку передач.

В то же время его партнёр по команде Лиам Лоусон провёл всю тренировку и завершил сессию с двенадцатым результатом.

Алан Пермейн, руководитель Racing Bulls, прокомментировал ситуацию: «На круге выезда из боксов у Арвида случилась неисправность коробки передач. Мы уже выяснили причину, и завтра на его машину будет установлена новая коробка.

Трасса требует максимального времени наработки, поэтому мы приносим извинения Арвиду за упущенную возможность. Наша задача — предоставить ему надёжный автомобиль на тренировках.

Что касается скорости, команда находится в самой гуще борьбы среди представителей средней группы. Разница всего в одну десятую секунды может привести либо к вершине, либо к концу этой группы. Конкуренция очень жёсткая, и это обещает интересную квалификацию».

Лиам Лоусон (12-й): «Очень приятно вновь выступать в Сузуке. Мне сегодня действительно всё понравилось. Управлять машиной нового поколения на этой трассе — это совсем иной опыт по сравнению с привычным. Возникли некоторые сложности на высокой скорости, но между сессиями инженеры изменили настройки, благодаря чему удалось улучшить баланс и получить важную информацию.

У нас есть все необходимые данные, чтобы как следует подготовить машину к завтрашней квалификации. Ожидается напряжённая борьба, многое ещё может измениться».

Арвид Линдблад (без времени): «Этот день оказался для меня неудачным. Во время второй тренировки возникли проблемы с коробкой передач, из-за чего я не смог выйти на трассу.

В первой сессии мы с Лиамом использовали одинаковые настройки, но выявили определённые ограничения и решили пойти разными путями. Лиам остался доволен своим выбором, и это внушает надежду на субботу.

В целом, эта трасса интересна для пилотирования, и я жду, когда сцепление с асфальтом улучшится, особенно в квалификации. Пока трудно оценить наши позиции, однако борьба в средней группе очень плотная. Мы будем работать вместе и стремиться попасть в финальную часть».

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
