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В Монако на машинах Williams будет кролик Duracell

Команда Williams представила специальную раскраску своей машины на Гран При Монако. Теперь не только McLaren, но и Williams присоединились к тем, кто решил украсить свои болиды перед гонкой в Монако.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.05.2024, 14:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Williams представила специальную раскраску своей машины на Гран При Монако. Теперь не только McLaren, но и Williams присоединились к тем, кто решил украсить свои болиды перед гонкой в Монако. На гоночных машинах FW46 пилотов Алекса Элбона и Логана Сарджента появится изображение культового символа - кролика Duracell, одного из спонсоров команды.

По словам коммерческого директора Williams Джеймса Бауэра, "Williams Racing рада представить культового кролика Duracell на трассе в Монако. Это сочетание легендарной трассы и символа спонсора обещает стать по-настоящему запоминающимся моментом. Очень интересно будет увидеть, как изображение кролика промчится по знаменитому тоннелю и площади Казино на болиде FW46".

"Мы всегда стремимся к инновациям в наших партнерских отношениях, и особая раскраска машины в Монако - один из тех случаев, когда можем порадовать болельщиков необычным дизайном", - подчеркнул Джеймс Бауэр.

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