На MadRing проводится асфальтирование

В Мадриде продолжаются работы по строительству новой городской трассы MadRing, которая станет ареной для проведения Гран При Испании в сентябре.

На объекте начался очередной важный этап — сразу на нескольких участках специалисты приступили к укладке первого слоя асфальта. К работам привлечено значительное количество строительной техники и рабочих. Особое внимание уделяется затяжному повороту с уклоном 20%, где необходимо обеспечить наивысшее качество покрытия.

Параллельно ведётся отделка внутренних помещений паддока, что также является ключевой частью подготовки инфраструктуры.

Организаторы проекта отмечают, что строительные работы идут с опережением намеченного графика и выражают уверенность в том, что все объекты будут сданы в установленные сроки.