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Установка V8 на УАЗ «Буханку»: легендарный автомобиль получит новую мощность

Американские блогеры модернизируют УАЗ «Буханку» с двигателем Chevrolet Silverado. Эксперимент интересен для жителей России. Новость и фото на Carsweek.ru.
РедакцияР
Редакция
02.01.2025, 08:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Американские блогеры, создатели канала Fast Lane Truck на платформе YouTube, готовятся к уникальному эксперименту, который может привлечь внимание не только местных зрителей, но и жителей России. В качестве транспортного средства для проекта будет использоваться легендарный УАЗ «Буханка».

Основное изменение коснется силовой установки - на автомобиль будет установлен двигатель от пикапа Chevrolet Silverado 2003 года выпуска. Двигатель объемом 4,8 литра обещает выдачу впечатляющих 270 лошадиных сил.

Кроме того, планируется замена коробки передач - теперь «Буханка» будет оснащена 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, установленной на Chevrolet Astro 1992 года выпуска. В дополнение к этому, автомобиль претерпит несколько других модификаций, таких как новая раздаточная коробка и топливный бак.

Важно отметить, что все эти запчасти и компоненты будут б/у, что позволит существенно сэкономить на общей стоимости проекта. Например, пробег двигателя составляет 270 тысяч километров.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем появились первые сведения о стоимости электрической версии «Буханки». Фотографии прототипа уже доступны для публики.

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