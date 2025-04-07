Сборка автомобилей УАЗ «Патриот» стартовала на Кубе.

В столице Кубы, Гаване, прошла торжественная церемония, посвященная сборке первого автомобиля УАЗ на территории страны. Важное событие позволило вице-премьеру Российской Федерации, Дмитрию Чернышенко, познакомиться с результатами совместной работы. В ходе мероприятия чиновник прокатился на новом автомобиле и выразил пожелания о успешной реализации данного проекта, сообщает информационное агентство ТАСС.

Первым выпускаемым на Кубе автомобилем марки УАЗ стал серый внедорожник «Патриот». Согласно словам коммерческого директора компании "Эхо-экспорт" Алексея Хивинцева, первые продажи автомобилей, собранных на кубинском заводе, планируется начать уже в апреле текущего года. Кроме того, в мае предполагается получение кредитной линии, а в сентябре запланирован выход на проектную производственную мощность. Для сборки автомобилей используются российские комплектующие.

По словам Хивинцева, завод способен собирать до 6 автомобилей ежедневно. Это означает, что в год на производстве могут появиться около 1,5 тыс. автомобилей марки УАЗ. Планируется реализовать от 350 до 500 машин за год.

Согласно данным агентства "АВТОСТАТ", процесс сборки автомобилей марки УАЗ организован на кубинском автозаводе EISA. Помимо «Патриота», здесь также будут выпускаться пикапы данной марки.