На каждый день. GAC GS4, обзор от CARS.RU

Когда пересаживаешься с большой машины на модель поменьше, всегда ожидаешь разочарование от, своего рода, даунгрейда. Но GAC GS4 приятно удивил. Ведь при снаряженной массе на 360 кг меньше, чем GAC GS8, автомобилю остались тот же бензиновый двигатель, 2.0T GDI с прямым впрыском, и коробка передач 8AT Aisin. Ну и полный привод!

Нам довелось протестировать автомобиль в городских условиях, при сильных снегопадах и смене температуры, когда снежная каша лежала на ледяной корке. И все эти испытания GAC GS4 прошел на отлично. Можно с уверенностью говорить, что автомобиль обеспечит мощность, надежность и управляемость, удовлетворяя потребности как опытных, так и начинающих водителей.

Снаружи автомобиль выглядит современно, сдержанно, будто скрывая под бугристым капотом серьезный потенциал лошадиных сил. И только стреловидные задние фонари, да стекающий с крыши спойлер придают GAC GS4 космический образ.

Интерьер и эргономика

Салон GAC GS4 лакончиный, но достаточно просторный. Материалы отделки качественные и приятные, как визуально, так и тактильно. на цифровую приборную панель 7” выводится необходимая в движении информация. Все настройки автомобиля и управление мультимедийной системой организованы через взаимодействие с сенсорным дисплеем 10,1”, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Многофункциональный мультируль немного срезан снизу, объемный на обхват, удобный. Центральный тоннель двухуровневый, с площадкой беспроводной зарядки 50 Вт, подстаканниками и ящиком для мелочей сверху, и сквозной нишей с разъемами USB-A и USB-C и розеткой прикуривателя внизу.

Кресла с анатомическим дизайном и перфорированной кожей. Для сиденья водителя доступен электропривод регулировок в 6 направлениях. Сиденье переднего пассажира с ручными настройками в 4 направлениях.

Спинки сидений заднего ряда регулируются по наклону, складываются, при необходимости, в пропорции 60:40. Два взрослых человека тут разместятся с комфортом, места достаточно как для ног, так и в голове.

“Зимний пакет” включает подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, обогрев лобового и заднего стекла, боковых зеркал и зоны покоя стеклоочистителей.

Большая панорамная крыша с солнцезащитной шторкой дает “много воздуха” в салоне.

Багажник 638л. и 1586л. при сложенных задних сидениях. Крышка багажника с электроприводом.

Безопасность и системы помощи водителю

GAC GS4 оснащен достаточным комплектом систем безопасности и помощи при вождении. Ниже не полный список:

6 подушек безопасности и 2 боковые шторки безопасности

Электронная система стабилизации (ESP)

Электронный стояночный тормоз AutoHold

Система удержания при подъеме (HHC)

Система помощи при спуске (HDC)

Антипробуксовочная система (TCS)

Система контроля давления в шинах (TPMS)

Задние датчики парковки

Система адаптивного круиз-контроля (ACC)

Активная система помощи при торможении (AEB) с системой защиты пешеходов и велосипедистов (AEB-VRU)

Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW)

Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержания в полосе движения (LKA)

Система помощи при движении в пробках (TJA) + интегрированная

система круиз-контроля (ICA)

Система камер 360°

GAC GS4 AWD надежный и комфортный автомобиль, который может стать отличным выбором для тех, кто ищет полноприводный городской кроссовер, для повседневных задач, с современными технологиями и стильным дизайном.