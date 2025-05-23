Какие машины выберут таксисты: окончательное слово в Минпромторге

В предварительный список попали восемь моделей, которые отвечают новым требованиям. Среди них Lada Granta, Vesta, Aura, а также китайские Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x (эксклюзивный кросс-купе для российского рынка), BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Эти автомобили подходят для тарифов «Эконом» и «Комфорт». В список также включены возрожденные «Москвичи».

Что касается других тарифов, требующих более высокий класс автомобилей, судьба пока не определена. Эксперты предполагают, что они могут исчезнуть из-за отсутствия подходящего транспорта.

Окончательный список автомобилей, разрешенных для работы в такси, будет утвержден Минпромторгом, сообщает ТАСС. Закон о локализации такси не содержит конкретного перечня автомобилей, но устанавливает необходимые критерии. Данный документ, принятый Госдумой и подтвержденный Совфедом, находится на рассмотрении у президента.

Автомобилям, желающим попасть в реестр такси, необходимо соответствовать хотя бы одному из условий. Например, уровень локализации при производстве автомобиля должен соответствовать стандартам, установленным правительством для государственных закупок. Другое условие - транспортное средство должно быть произведено в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта текущего года. Также отмечается, что с 1 января 2033 года уровень локализации станет единственным критерием.

После подписания законопроекта президентом он вступит в силу с 1 марта 2026 года. В некоторых регионах России введение более строгих стандартов будет отложено. Например, в Калининградской области и Северо-Западном федеральном округе новые требования не будут применяться до 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке - до 1 марта 2030 года.

Ранее стало известно, что сроки ремонта китайских автомобилей увеличиваются из-за нехватки запчастей. На это обратили внимание в одной из известных российских страховых компаний.

Фото: dp.ru