Список моделей автомобилей BMW, на которые устанавливались моторы, отработавшие миллион миль.

BMW представляет двигатели-миллионники, которые стали легендой в мире автомобилей. Что подразумевается под термином «двигатель-миллионник» и какие модели входят в это понятие?

Один из ключевых моментов - это не только пробег двигателя, но и его часы работы. Этот фактор оказывает большое влияние на долговечность агрегата. Для многих автомобилей ориентиром являются показания одометра.

Чтобы двигатель заслужил звание «миллионника», ему нужно пройти это огромное расстояние без капитального ремонта и сохранить оригинальные детали. Регулярное обслуживание и профилактические работы помогают значительно увеличить срок службы мотора.

Среди двигателей-миллионников в арсенале BMW выделяют рядные 6-цилиндровые двигатели под индексами M30 и М50. Они представлены в различных моделях и имеют множество модификаций.

Баварцы также славятся 8-цилиндровым двигателем-миллионником V8 с индексом M60, который за короткий период выпуска показал высокую долговечность. Еще одним представителем линейки является рядный 6-цилиндровый турбодизель BMW M57, устанавливаемый на разнообразные модели марки.

Самые последние автомобили баварского производителя с этими двигателями были собраны в 2013 году, и хотя новым моделям может быть сложно достичь миллионного пробега без капитального ремонта, полумиллиона километров для них вполне по силам.