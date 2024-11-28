Реконструкция на Хунгароринге продолжается

На Хунгароринге гонщики обнаружат изменения в следующем сезоне, поскольку легендарный венгерский автодром проходит серьезное обновление. Трасса, расположенная к северо-востоку от Будапешта, находится в процессе второго этапа капитального ремонта, который начался сразу после завершения Гран При Венгрии.

Первый этап работ был завершен к июльской гонке в прошлом году. А уже после этого приступили ко второму этапу изменений на трассе.

Один из представителей оргкомитета поделился информацией: "Строительство нового паддока и главной трибуны будет завершено к концу января. Ежедневно на строительстве работает более 550 специалистов".

За время продолжительных работ подрядчики приступили к установке 20 885 кубометров бетона и 4 793 единиц арматурной стали в двух зданиях на территории автодрома. Было перемещено целых 99 800 кубометров земли для дальнейших строительных процессов, а также 33 875 кубометров для формирования насыпи.