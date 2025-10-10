На снимке показали Haval Jolion, работающий на метане

В Сочи на мероприятии «Taxi-2025» состоялась презентация новой версии кроссовера Haval Jolion, работающего на двух видах топлива. Сообщается, что тольяттинская компания «АТС Авто» реализует этот проект совместно с китайским автопроизводителем.

По предоставленным сведениям, представленный прототип оснащён четырьмя баллонами для метана (CNG), которые размещены в пространстве, обычно предназначенном для запасного колеса. Такое инженерное решение позволило сохранить объём багажника практически неизменным.

Суммарная ёмкость установленных резервуаров для метана составляет 82,5 литра. Однако подробности о запасе хода автомобиля в смешанном режиме, когда используются и бензин, и газ, пока не раскрываются. Также не уточняется, появится ли данная модификация в серийном производстве.

Что касается стандартной версии Haval Jolion 2025 года, минимальная стоимость автомобиля составляет 1 999 000 рублей, а максимальная цена достигает 2 749 000 рублей. Кроссовер предлагается как с передним, так и с полным приводом. Для покупателей доступны варианты с механической коробкой передач или с 7-ступенчатым роботизированным трансмиссионным блоком с двойным мокрым сцеплением. Под капотом установлен бензиновый турбированный двигатель объёмом 1,5 литра, мощность которого варьируется от 143 до 150 лошадиных сил.



Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о выгодных скидках на модель Haval H3 на российском рынке.

Фото предоставлено пресс-службой компании «АТС Авто».