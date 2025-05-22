Кроссовер Nordcross 001 попал на фото и будет привезен в Россию

На «живых» фото представили новый Nordcross 001 на базе модели Lynk & Co 09. Товарные кроссоверы на автовозе фотошпионы заметили в провинции Хэйлунцзян.

Именно здесь, как мы уже знаем, собирают модели для российского рынка. Первая официальная поставка новинки в РФ запланирована на конец мая. Это будет кроссовер на семь мест с «мягким» гибридом и полным приводом. Предзаказы на Nordcross 001 уже открыты. ОТТС паркетник получил в марте.

В основе модели - смежная с Volvo XC90 модульная архитектура SPA. Ее же использовали в случае с Lynk & Co 09. В длину кроссовер чуть превышает пять метров, при колесной базе около трех метров. С такими габаритами «китаец» крупнее нового BMW X5.

Семиместный салон предложит покупателям посадочную формулу 2+3+2. В состав гибридной системы входит 2-литровый 254-сильный бензиновый мотор. Он сочетается с 48-вольтовым ременным стартер-генератором. С подобной системой россияне знакомы по кроссоверу Belgee X70. В качестве трансмиссии новинка предлагается 8АКПП.

Фото: Carsweek.ru

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