Возможности классического Jeep с двигателем V10 и полным приводом

Техасская компания создала уникальный автомобиль, который точно выделяется среди других.

Процесс создания этого необычного Jeep был довольно сложным. Специалисты из Vigilante начали с разборки кузова и разработки современного шасси, способного выдержать мощность двигателя Viper. После этого была изготовлена специальная проводка, и V10 был установлен на свое место.

Двигатель Viper, установленный в этот Jeep, это не обычный агрегат. Его объем составляет 9,0 литра, и он модифицирован до 825 лошадиных сил и 750 фунт-фут крутящего момента. Сила этого монстра передается на все четыре колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, раздаточную коробку Atlas-II и мосты Dana спереди и сзади.

Пока нет данных о максимальной скорости этого внедорожника, но разработчики из Vigilante называют его "самым быстрым винтажным джипом в мире".

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