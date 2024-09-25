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Возможности классического Jeep с двигателем V10 и полным приводом

Вы когда-нибудь задумывались, каким был бы классический Jeep Cherokee S 1979 года с двигателем V10 от Dodge Viper? Невероятно, но ателье Vigilinate воплотило эту идею в жизнь.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.09.2024, 08:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Техасская компания создала уникальный автомобиль, который точно выделяется среди других.

Процесс создания этого необычного Jeep был довольно сложным. Специалисты из Vigilante начали с разборки кузова и разработки современного шасси, способного выдержать мощность двигателя Viper. После этого была изготовлена специальная проводка, и V10 был установлен на свое место.

Двигатель Viper, установленный в этот Jeep, это не обычный агрегат. Его объем составляет 9,0 литра, и он модифицирован до 825 лошадиных сил и 750 фунт-фут крутящего момента. Сила этого монстра передается на все четыре колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, раздаточную коробку Atlas-II и мосты Dana спереди и сзади.

Пока нет данных о максимальной скорости этого внедорожника, но разработчики из Vigilante называют его "самым быстрым винтажным джипом в мире".

Недавно наше издание писало о том, что этот рестомод Jeep Cherokee SJ выглядит как абсолютно новый автомобиль. Зарубежная компания представила обновленный внедорожник Jeep Cherokee поколения SJ, который вызывает удивление своим внешним видом. Интересно, что в салоне этого автомобиля сиденья обтянуты настоящей тканью Levi's.

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