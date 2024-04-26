Что нужно учитывать при покупке подержанного автомобиля. Рекомендации эксперта.

При покупке подержанного автомобиля крайне важно не только изучить его историю владения, но и обратить внимание на ряд других ключевых моментов, включая цену и общее техническое состояние. Об этом в интервью для информационного портала «Лентой.ру» рассказал Максим Солодовник, директор по автомобилям с пробегом в маркетплейсе Fresh.

«Например, средняя цена пятилетнего автомобиля составляет около 2,5 миллионов рублей. Если продавец утверждает, что продаёт автомобиль без дтп и залитий по цене значительно ниже среднерыночной, то лучше воздержаться от покупки. Также следует быть бдительным, если двигательное отделение выглядит идеально: возможно, его тщательно подготовили к продаже, чтобы скрыть следы интенсивного использования, такие как утечки масла», — поделился Максим Солодовник.

Чтобы избежать риска стать жертвой мошенничества и не столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта вскоре после покупки, эксперт настоятельно рекомендует провести тщательную проверку автомобиля в авторизованном сервисном центре.

Кроме того, следует тщательно изучить историю владения транспортным средством. Например, если автомобиль ранее использовался в такси, каршеринге или других крупных автопарках, то его восприятие на вторичном рынке может быть существенно ниже, в силу больших пробегов, пояснил эксперт.

«Также следует вызывать тревогу частая смена владельцев: это явный сигнал к тому, что необходимо юридическое исследование истории владения автомобилем — отсутствие угонов, залогов и прочих обременений», — добавил Максим Солодовник.

Ранее информационное издание «Автоновости дня» рассказало о реальных критериях выбора автомобилей россиянами. Совместное исследование провели эксперты страховой компании «Росгосстрах» и банка «Открытие».