Сборку автомобилей Chery начали на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге

На территории бывшего завода Volkswagen в Калуге появились две новые модели. Речь идет о кроссоверах Chery, популярных в России. Одной из них является Chery Tiggo 7 Pro, занимающий высокие позиции в списке самых продаваемых автомобилей в стране. Второй моделью стал самый доступный кроссовер бренда - Tiggo 4 Pro. Компания, занимающаяся сборкой автомобилей, официально называется «АГК».

Ожидается, что локализация производства поможет увеличить объем продаж Chery на российском рынке и позволит компании конкурировать с Haval, который благодаря расширению модельного ряда недавно опередил конкурентов. В прошлом году Chery стала самым популярным иностранным автобрендом в России.

А в то же время, еще летом в автосалонах Москвы было замечено присутствие электрокара от Chery, хотя официально данный новый продукт в России не представлен.