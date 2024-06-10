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Производство кабин грузовиков БАЗ стартовало на заводе MAN в Санкт-Петербурге

Производство грузовиков БАЗ, которое ранее планировалось запустить на территории бывшего завода Toyota в Шушарах, теперь может быть организовано на площадке предприятия, где ранее выпускались тягачи Scania и MAN.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.06.2024, 16:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Производство грузовиков БАЗ, которое ранее планировалось запустить на территории бывшего завода Toyota в Шушарах, теперь может быть организовано на площадке предприятия, где ранее выпускались тягачи Scania и MAN. По информации председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилла Соловейчика, сейчас на данном заводе началось производство кабин для отечественных грузовиков, которое постепенно развивается. Эту инициативу в рамках проекта ведет «Обуховский завод», входящий в концерн «Алмаз-Антей».

В то же время компания «Трак Продакшн Рус», специализировавшаяся на выпуске грузовиков под марками Scania и MAN, прекратила свою деятельность из-за ликвидации. Предприятие в Санкт-Петербурге занималось производством тяжелых грузовиков обеих вышеупомянутых марок. Завод обладал мощностями для выпуска 7,5 тыс. грузовиков Scania и 6 тыс. MAN ежегодно.

Полноприводная модель БАЗ-S36A11 была впервые представлена в апреле 2023 года. Автомобиль с массой около 36 тонн имеет грузоподъемность 22 тонны и оснащен дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 422 лошадиные силы. Шасси грузовика может быть укомплектовано бурильной, самосвальной и насосной надстройками, а также использоваться в роли спасательной и противопожарной техники, а также вахтовых автобусов.

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Производство (32)Грузовые автомобили (12)Man (1)Scania (1)

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