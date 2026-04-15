В Тульской области на заводе Haval откроют второй цех штамповки

В Тульской области в ближайшее время начнет работу второй цех штамповки автомобилей Haval. Об этом сообщил президент компании «Грейт Волл Мотор Рус» Чжан Цзюньсюе в интервью изданию «Газета.Ru».

По словам главы компании, запуск нового цеха станет важным шагом в углублении локализации производства на автозаводе Haval. Ожидается, что это не только позволит снизить расходы на логистику, но и поспособствует появлению дополнительных рабочих мест в регионе.

В числе приоритетных направлений развития производства — выпуск внешних металлических деталей и кузовных панелей, включая элементы крыши и пола автомобилей. Чжан Цзюньсюе отметил, что локализация подобных автокомпонентов имеет ключевое значение, поскольку при транспортировке на большие расстояния существует риск их повреждения. Кроме того, производить детали будут из прокатного металла, который поставляется с российских металлургических предприятий.

Президент «Грейт Волл Мотор Рус» напомнил, что в 2019 году компания GWM внедрила на заводе в Тульской области автоматизированные технологические комплексы. В 2024 году в развитие предприятия были вложены дополнительные инвестиции: была запущена новая производственная линия и организована сборка двигателей. Также в прошлом году начал работу цех механической обработки деталей двигателей.