На АВТОВАЗе начала работу новая линия по сборке и балансировке колес

На предприятии АВТОВАЗ введена в эксплуатацию новая автоматизированная линия по сборке и балансировке колес. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании.

Как отмечается, ранее начатое производство уже поставляет колесные комплекты для серийных моделей LADA Vesta и LADA Iskra. Кроме того, новая линия предусматривается и для изготовления колес для грядущего кроссовера LADA Azimut.

Новое оборудование отличается расширенными возможностями. На линии возможно сборка колес различных типоразмеров. Помимо привычных для моделей LADA диаметров 15–17 дюймов, здесь предусмотрена работа с 18-дюймовыми колесами — такой размер будет применяться на автомобилях марки впервые. Пробная серия 18-дюймовых колес для Azimut уже изготовлена и проходит испытания на опытных машинах. В дальнейшем линия сможет обслуживать и еще больший диаметр — до 22 дюймов.

Весь производственный процесс на линии полностью автоматизирован, внедрен многоступенчатый контроль качества. Здесь используется технология машинного зрения: она автоматически определяет типоразмеры колес, а в случае несоответствия шины и диска процесс автоматически останавливается. Для предотвращения повреждений нанесение смазки на шины также происходит автоматически. Колеса накачиваются с помощью телескопического колокола методом так называемого "взрыва".

Особое внимание уделено этапу балансировки. Колеса проходят проверку дважды — до и после установки грузов для балансировки. Если на любом этапе выявляются отклонения, система автоматически выводит колесо из общей поточной линии без участия сотрудников. Новое оборудование позволяет собирать колесо каждые 12 секунд, что на 50% быстрее предыдущего решения. Такая производительность достигнута благодаря использованию роботов пятого поколения и возможностям автоматической переналадки.