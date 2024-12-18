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Инвестиции в производство на АВТОВАЗе: подробности и планы

АВТОВАЗ планирует вложить 45 млрд рублей в инвестиционную программу на 2025 год. По словам президента завода Максима Соколова, в долгосрочной перспективе сумма инвестиций может увеличиться до 50 млрд рублей и более.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.12.2024, 17:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

АВТОВАЗ планирует вложить 45 млрд рублей в инвестиционную программу на 2025 год. По словам президента завода Максима Соколова, в долгосрочной перспективе сумма инвестиций может увеличиться до 50 млрд рублей и более.

Согласно информации, инвестиционная программа предприятия на 2022 год составила 13 млрд рублей, на следующий год была увеличена до 20 млрд рублей, а в нынешнем году достигнет 37 млрд. На 2025 год запланировано направить 45 млрд рублей на развитие.

Представители завода сообщили, что в дальнейшем годовые инвестиции могут составить 50 млрд и даже 60 млрд рублей. Эти средства будут использованы для обновления производственных мощностей и расширения модельного ряда. По планам компании, к 2030 году на конвейере АВТОВАЗа должно появиться около 12 новых моделей и модификаций.

Напомним, что в текущем году стартовало серийное производство нового бизнес-седана LADA Aura, который уже доступен для приобретения. Кроме того, на заводе в настоящее время ведется сборка новой модели LADA Iskra. Планируется, что автомобиль выйдет в серию в первом квартале 2025 года.

Источник

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